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Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

Осенью прошлого года мы открыли рубрику про sci-fi малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки.

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