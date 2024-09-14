Ближневосточная кинофантастика: турецкие пародии, израильская адаптация Станислава Лема и арабский постапокалипсис

Осенью прошлого года мы открыли рубрику про sci-fi малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае с макабром, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии