Восьмая серия «The Last of Us» побила рекорд по просмотрам

Целых 8,1 млн зрителей обратили свое внимание на серию «The Last of Us». Это рекорд. Показатели 8-го эпизода сериала «The Last of Us» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси на 74% превысили результат дебютной серии, которая вышла в январе.
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