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Восьмая серия «The Last of Us» побила рекорд по просмотрам

Восьмая серия «The Last of Us» побила рекорд по просмотрам

Целых 8,1 млн зрителей обратили свое внимание на серию «The Last of Us». Это рекорд. Показатели 8-го эпизода сериала «The Last of Us» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси на 74% превысили результат дебютной серии, которая вышла в январе.

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