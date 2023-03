Восьмая серия «The Last of Us» побила рекорд по просмотрам

Целых 8,1 млн зрителей обратили свое внимание на серию «The Last of Us». Это рекорд. Показатели 8-го эпизода сериала «The Last of Us» с Педро Паскалем и Беллой Рэмси на 74% превысили результат дебютной серии, которая вышла в январе.