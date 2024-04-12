"Все погибло". Жительница Орска рассказала, как ее семья переживает жуткое наводнение

Города и села Оренбургской области продолжают переживать последствия страшного паводка Оренбургская область в начале апреля 2024 года столкнулась со страшным паводком, вода затопила несколько тысяч домов.
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