🇺🇦 Антиполицаи продолжают врываться в дома украинцев, плевав на закон и здравый смысл! 🎥На кадрах результат очередного такого налета #Украина #Полиция #ВСУ #Беспредел.
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🇺🇦 Антиполицаи продолжают врываться в дома украинцев, плевав на закон и здравый смысл! 🎥На кадрах результат очередного такого налета #Украина #Полиция #ВСУ #Беспредел.
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