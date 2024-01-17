В США допустили сценарий ввода войск на Украину из-за провалов ВСУ

Из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте США могут отправить в страну свои войска. Об этом YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии