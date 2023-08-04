Есть такое выражение, где тонко, там и рвется. Вот и ситуация с мигрантами судя по всему в нашей стране окончательно "порвалась".
Где тонко, там и рвется: Чудовищное преступление мигрантов всколыхнуло всю Москву
Комментарии
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Лариса Поплавская
Двое отличились остальные под надзором. А жалеть их и бояться не надо. Предал стрелять на месте и говорить, что так и було.
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1 час.
Rabiga Rafikova
Интересно, почему в Татарстане и Башкортостане нет проблем с мигрантами. Может, дело не в мигрантах... Обратите внимание на фамилии авторов негативных/оскорбительных по отношению к мигрантам комментарий. Поплавская с её выражением "було" явная ЦИПСОшница. Алексей Васильев, не позорь великую русскую нацию!
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24 мин.
Семенков Александр
Мигранты!!! Вам пи#дец!!! Всех е#ать начнём!!! Готовьте #опу, суки!!!
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6 мин.
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