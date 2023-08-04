Где тонко, там и рвется: Чудовищное преступление мигрантов всколыхнуло всю Москву

Двое отличились остальные под надзором. А жалеть их и бояться не надо. Предал стрелять на месте и говорить, что так и було.

Rabiga Rafikova

Интересно, почему в Татарстане и Башкортостане нет проблем с мигрантами. Может, дело не в мигрантах... Обратите внимание на фамилии авторов негативных/оскорбительных по отношению к мигрантам комментарий. Поплавская с её выражением "було" явная ЦИПСОшница. Алексей Васильев, не позорь великую русскую нацию!