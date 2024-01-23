Ремейк Final Fantasy 7 стал самым продаваемым цифровым релизом для PlayStation в истории Square EnixFinal Fantasy 7 Remake стала самой продаваемой игрой Square Enix на PlayStation в цифровом формате, достигнув продаж чуть более 7 миллионов копий.
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