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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ремейк Final Fantasy 7 стал самым продаваемым цифровым релизом для PlayStation в истории...

Ремейк Final Fantasy 7 стал самым продаваемым цифровым релизом для PlayStation в истории...

Ремейк Final Fantasy 7 стал самым продаваемым цифровым релизом для PlayStation в истории Square EnixFinal Fantasy 7 Remake стала самой продаваемой игрой Square Enix на PlayStation в цифровом формате, достигнув продаж чуть более 7 миллионов копий.

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