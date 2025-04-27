Долбить укроублюдков надо долбить постоянно, ежедневно и ежечасно по всей территории бандерштадта... Чтобы у них ни времени, ни возможности до ветру сходить не оставалось... Чтоб прямо в штаны себе гадили, мрази...

Евгений Мангуш

Блажь всё это. У Трампа одна задача уломать ВВП на то, чтобы он сел за стол переговоров с гражданином Зеленским, которого ВВП уже давно президентом, т.е. лицом обладающим ЮРИДИЧЕСКОЙ властью на Украине не считается, т.е. юридически Зеля просто гражданин Украины.