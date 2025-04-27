"Киев не контролирует ВСУ, на День Победы ждите эскалацию" – Сивков

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Балу -
Долбить укроублюдков надо долбить постоянно, ежедневно и ежечасно по всей территории бандерштадта... Чтобы у них ни времени, ни возможности до ветру сходить не оставалось... Чтоб прямо в штаны себе гадили, мрази...
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15 час.
Евгений Мангуш
Блажь всё это. У Трампа одна задача уломать ВВП на то, чтобы он сел за стол переговоров с гражданином Зеленским, которого ВВП уже давно президентом, т.е. лицом обладающим ЮРИДИЧЕСКОЙ властью на Украине не считается, т.е. юридически Зеля просто гражданин Украины.
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14 час.
Юрий Золотарев
Зеля - просто ВОНЬ Уркаины!
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12 час.
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