Решетников: Россия нарастила поставки нефтепродуктов и продовольствия в Мьянму

Россия увеличила поставки нефтепродуктов и нарастила экспорт продовольствия в Мьянму. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на бизнес-форуме с предпринимателями двух стран, сообщает ТАСС.
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