ЕС нужно выбрать между безопасностью и социальными расходами — Bloomberg

Ситуация с угрозами США сократить военное присутствие в Европе оставляет ЕС только два варианта: увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам или окончательно признать свою политическую несостоятельность, говорится в статье, опубликованной 21 февраля агентством Bloomberg.
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