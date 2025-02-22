ЕС нужно выбрать между безопасностью и социальными расходами — Bloomberg

Ситуация с угрозами США сократить военное присутствие в Европе оставляет ЕС только два варианта: увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам или окончательно признать свою политическую несостоятельность, говорится в статье, опубликованной 21 февраля агентством Bloomberg.