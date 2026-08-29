Турция теряет туристов на фоне рекордной инфляции

АНКАРА (ИА Реалист). Многолетняя репутация Турции как «страны дешёвого отдыха» стремительно рушится под напором гиперинфляции и роста цен.
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