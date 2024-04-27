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Ветеринар Зайцева: Сырое мясо может вызвать у домашних животных псевдобешенство

Ветеринар Зайцева: Сырое мясо может вызвать у домашних животных псевдобешенство

Ветеринарный врач-терапевт Юлия Зайцева рассказала о вреде шашлыка для домашних животных. Речь идет об отравлении, воспалении желудочно-кишечного тракта и заболеваниях ЖКТ (холецистит, панкреатит, дуоденит), анемии и травмах внутренних органов.

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