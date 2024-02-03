ПРОСТО О СЛОЖНОМ Всё новое, это хорошо забытое старое. Я неслучайно выбрал для заставки к статье плакат времен СССР.
Важное событие в отношениях России и Китая на которое стоит обратить внимание
Комментарии
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АМ
Александр Мор
Если Китай отвернется от России, будем ходить в фуфайках и кирзовых сапогах. Своего то ничего практически нет, все оптимизировали и уничтожили.
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9 час.
W
Walery
Прошу Вас обратить внимание на например, на перлы Олега Самойлова и его тетку, которая меняет ники как свои носки. Силой Вашего интеллекта дайте им соответствующую характеристику... и желательно без оскорблений (если у Вас это получится)! Ну.. и, спасибо Вам за разъяснения пользования синонимами "никто" и "никогда" - этих слов-паразитов... и их замены на "кое-кто" и "иногда"..! Спасибо Вам, и это Спасибо не от меня одного!
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9 час.
В
Вера
А военную форму для хохлов сшили и отправили через Россию,браво нашим таможенникам, рассекретили подарок наркоману.
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2 час.
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