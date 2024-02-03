Важное событие в отношениях России и Китая на которое стоит обратить внимание

Если Китай отвернется от России, будем ходить в фуфайках и кирзовых сапогах. Своего то ничего практически нет, все оптимизировали и уничтожили.

W

Walery

Прошу Вас обратить внимание на например, на перлы Олега Самойлова и его тетку, которая меняет ники как свои носки. Силой Вашего интеллекта дайте им соответствующую характеристику... и желательно без оскорблений (если у Вас это получится)! Ну.. и, спасибо Вам за разъяснения пользования синонимами "никто" и "никогда" - этих слов-паразитов... и их замены на "кое-кто" и "иногда"..! Спасибо Вам, и это Спасибо не от меня одного!