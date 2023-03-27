ФОТО: GLOBALLООKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "ТИХИЙ ДОН" ПО-АМЕРИКАНСКИ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ КАЗАКА-НЕГРА И ТРАНСГЕНДЕРА АКСИНЬИ Нет, всё же недооценили мы американцев! После введения для голливудских фильмов квот на присутствие среди исполнителей главных ролей негров, извращенцев и инвалидов думали, что ничего смешнее уже и быть не может.
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