ФОТО: GLOBALLООKPRESS. КОЛЛАЖ: ЦАРЬГРАД ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ "ТИХИЙ ДОН" ПО-АМЕРИКАНСКИ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ КАЗАКА-НЕГРА И ТРАНСГЕНДЕРА АКСИНЬИ Нет, всё же недооценили мы американцев! После введения для голливудских фильмов квот на присутствие среди исполнителей главных ролей негров, извращенцев и инвалидов думали, что ничего смешнее уже и быть не может.