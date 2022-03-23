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Полностью российский чип для карты «Тройка» проходит финальное тестирование

Полностью российский чип для карты «Тройка» проходит финальное тестирование

Для транспортных карт "Тройка" в Москве скоро закончатся чипы  Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов подтвердил, что полностью российский чип для карты «Тройка» проходит финальное тестирование производителем перед запуском масштабного производства.

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