Виктория Буцаева: «Пятерной прыжок – это не актуально. Ряд четверных, которые можно подготовить, намного ценнее, чем постоянно убиваться об один пятерной»

Тренер Виктория Буцаева ответила на вопрос о перспективах пятерных прыжков в фигурном катании. – Как проходит сотрудничество с Максимом Белявским? – Хорошо, но прошлый сезон он заканчивал, когда у него болело колено, поэтому он тренировался очень мало.