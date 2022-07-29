Виктория Буцаева: «Пятерной прыжок – это не актуально. Ряд четверных, которые можно подготовить, намного ценнее, чем постоянно убиваться об один пятерной»

Тренер Виктория Буцаева ответила на вопрос о перспективах пятерных прыжков в фигурном катании. – Как проходит сотрудничество с Максимом Белявским? – Хорошо, но прошлый сезон он заканчивал, когда у него болело колено, поэтому он тренировался очень мало.
Популярные статьи
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
- В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А
- Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»
Свежие комментарии