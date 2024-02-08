КХЛ не стала наказывать Холодилина за хит против Толчинского в матче «Авангарда» и СКА

Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение не накладывать санкции на нападающего «Авангарда». «На основании представленных материалов принято решение не накладывать на нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», – говорится на сайте лиги.
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