Вручение премий «Оскар»

2 марта в Лос-Анджелесе пройдет 97-я церемония вручения премии Оскар. Номинантами на премию «лучший фильм» стали «Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: часть вторая», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Субстанция», «Злая: Сказка о ведьме Запада».