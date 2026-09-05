В Вашингтоне ищут военных «болтунов»

Как пишет «Нью-Йорк Таймс», руководство США не поленилось организовать проверку на детекторе лжи 50 сотрудников Комитета начальников штабов Вооруженных сил.
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