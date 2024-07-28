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О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака

О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака

(нехреновые мечты у таджиков, и пенсии их старикам Россия плати, и семьи огромные мигрантов пристрой, и корми от пуза, а за какие такие заслуги таджики жить сладко в России хотят?) ============================================= По единодушному мнению жителей Таджикистана, единственным вариантом вырастить своих детей и внуков является возможность уехать гастарбайтерами в Россию.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Да вся их беспросветная житуха всем известна и понятна без объяснений... Нормальным это никак не назовешь, конечно, нормальные люди думают, где, как и на что будут жить их дети. А с дикарей не спросишь... Только нельзя цивилизованное общество развитой страны России щедро разбавлять этим чужим безмозглым, безответственным, невоспитанным, наглым и злобным сбродом! Пусть хозяйничают у себя в кишлаках, как умеют, а не на наших улицах! И тогда вопрос, чем они занимаются в своей родной стране - сексом, баранами, работой или преступлениями, - россиян волновать не будет!
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1 час.
алекс кузь
У туркмен нет политических смыслов, они примитивны. Работать они не умеют, учить их нужно у них в туркмении. Пусть там читают ленина, создают профсоюз, агрофермы, талибан.
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1 час.
Alex Nемо
Вы вообще отличаете туркмен от туарегов?
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23 мин.

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