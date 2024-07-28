О чём мечтают таджики: откровения жителя кишлака

ИН

Ирина Некрасова

Да вся их беспросветная житуха всем известна и понятна без объяснений... Нормальным это никак не назовешь, конечно, нормальные люди думают, где, как и на что будут жить их дети. А с дикарей не спросишь... Только нельзя цивилизованное общество развитой страны России щедро разбавлять этим чужим безмозглым, безответственным, невоспитанным, наглым и злобным сбродом! Пусть хозяйничают у себя в кишлаках, как умеют, а не на наших улицах! И тогда вопрос, чем они занимаются в своей родной стране - сексом, баранами, работой или преступлениями, - россиян волновать не будет!