Топ-менеджер Сбера рассказал о работе офисов в новых регионах

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу НТВ рассказал о работе офисов в новых регионах, отметив, что сейчас в качестве сервиса и продуктов для жителей ДНР и ЛНР нет никакой разницы по сравнению с жителями любого региона России.