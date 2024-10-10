Топ-менеджер Сбера рассказал о работе офисов в новых регионах

Первый зампред Сбера Александр Ведяхин в интервью телеканалу НТВ рассказал о работе офисов в новых регионах, отметив, что сейчас в качестве сервиса и продуктов для жителей ДНР и ЛНР нет никакой разницы по сравнению с жителями любого региона России.
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