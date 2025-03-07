Жёсткий ответ Путина после заявлений Макрона: Эшелоны скорых, оцепление. "Искандер" впервые уничтожил "рассадник" французов в Кривом Роге

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Царьград Коллаж Царьграда Вскоре после обращения президента Франции к нации, в котором он назвал Россию угрозой для Европы, а также сделал заявления о ядерном щите, что в совокупности многие посчитали буквальным объявлением войны Москве, над Украиной вновь пронеслись ракеты и дроны.

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