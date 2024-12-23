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Выбрать один автомобиль не удалось: в Китае назвали 10 лучших автомобилей 2024 года

Выбрать один автомобиль не удалось: в Китае назвали 10 лучших автомобилей 2024 года

Автомобили года были названы в Китае в ходе 11-й церемонии вручения премии Xuanyuan Award. В этом году награду «Автомобиль года 2024» получили 10 автомобилей: Li L7, Nio ES6, Jetour T2, Xpeng G6, MG Cyberster, Mhero 917, Lynk&Co 08 EM-P, Deepal S7i, Voyah Passion PHEV и SGMW Bingo.

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