У вице-губернатора Вологодской области изъяли 50 млн рублей по делу о взятке

Вместе с замглавы региона по уголовному делу о взятке проходит глава московского представительства.В правоохранительных органах сообщили, что Денису Алексееву, занимавшему пост вице-губернатора Вологодской области, и Кириллу Бочарову, главе представительства региона в Москве, официально предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.