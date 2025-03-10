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Царьград

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У вице-губернатора Вологодской области изъяли 50 млн рублей по делу о взятке

У вице-губернатора Вологодской области изъяли 50 млн рублей по делу о взятке

Вместе с замглавы региона по уголовному делу о взятке проходит глава московского представительства.В правоохранительных органах сообщили, что Денису Алексееву, занимавшему пост вице-губернатора Вологодской области, и Кириллу Бочарову, главе представительства региона в Москве, официально предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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