Товарищеский матч. «Уфа» проиграла «Велесу»

В товарищеском матче «Уфа» уступила «Велесу». Товарищеский матч Строгино Уфа – Велес – 0:2 (0:1) «Уфа»: Беленов, Никитин, Плиев, Йокич, Сухов, Милетич, Иванов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Кротов.
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