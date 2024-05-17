На Ставрополье окончено расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных чч.
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