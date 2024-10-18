Владислав Шурыгин: Бойцы со всей страны в восторге от крымской "перезагрузки" на реабилитации!

Бойцы со всей страны в восторге от крымской "перезагрузки" на реабилитации! Крым не только буквально помогает "встать на ноги", но и морально заряжает одной из самых патриотических атмосфер в нашей стране.
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