Домашний арест продлён экс-министру Наталье Исаевой

Сегодня, 23 ноября, в Нижегородском районном суде должен был начаться процесс по делу экс-министра социальной политики региона Натальи Исаевой, обвиняемой в получении взяток, однако выяснилось, что о дате заседания её известили только вчера, а требуется не менее чем за пять суток, поэтому обвинительное заключение не огласили.
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