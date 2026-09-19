Медиаюрист разоблачил популярный прием информационной манипуляции: жалоба не равна нарушению

Часто в медиапространстве жалобы людей используют для создания дополнительного резонанса. Наличие обращений граждан в госорганы или СМИ не является доказательством массового нарушения, однако в информационной повестке эти понятия часто подменяются, и на выходе пользователи интернета получают недостоверную информацию.