День консервирования 23 октября: история появления домашних заготовок, их польза и вред

23 октября жители США будут отмечать гастрономический праздник — День консервирования. В этой стране домашние заготовки давно перестали быть вынужденной практикой и превратились в увлекательное хобби, а не в необходимость.
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