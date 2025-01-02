В России полиция законно получит право свободно заходить в дома мигрантов

В России с пятого марта 2025 года вступит в силу закон, согласно которому полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых они фактически проживают.
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