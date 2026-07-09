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73 дрона сбили над Орловской областью и другими регионами России

73 дрона сбили над Орловской областью и другими регионами России

Министерство обороны РФ сообщило о работе систем противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. По информации ведомства, в период с восьми вечера 8 июля до семи утра 9 июля было сбито  73 украинских БПЛА.

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