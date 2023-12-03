В Тамбове откроется "горячая линия" по качеству и безопасности детских товаров и новогодних подарков

В преддверии новогодних праздников, с 4 по 15 декабря, специалисты регионального управления Роспотребнадзора и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области" откроют "горячую линию" по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбора новогодних подарков.