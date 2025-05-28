Дуэт Солнца и Юпитера: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

В июне астрологическую погоду задает фактор сближения Солнца и Юпитера. Это явление поделит месяц пополам: первые недели покажутся легкими, как первые лучи летнего солнца, а завершающие научат единению с собой, подобно теплым вечерам в дни июньской грозы.