Стало известно о резком заявлении госсекретаря США в адрес России

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Владимир Карпов
Смотрю на сегодняшнюю вялотекущую СВО и гадаю - а как же наши во время ВОВ брали крупные города и брали в окружение многие сотни тысяч солдат противника ???
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14 час.
Eduard
Да вы что? Мы 11 лет в этом! Хаха,ха! Свою экономику поднялиа не вашу!
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12 час.
Eduard
Тогда цыфры армии были вообще другие,как ни странно!
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11 час.
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