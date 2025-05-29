Президент России Владимир Путин должен быть готов к тому, что Соединенные Штаты совместно с Европой введут новые санкции против Москвы, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс по урегулированию конфликта на Украине.
Стало известно о резком заявлении госсекретаря США в адрес России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Смотрю на сегодняшнюю вялотекущую СВО и гадаю - а как же наши во время ВОВ брали крупные города и брали в окружение многие сотни тысяч солдат противника ???
Ответить
14 час.
Eduard
Да вы что? Мы 11 лет в этом! Хаха,ха! Свою экономику поднялиа не вашу!
Ответить
12 час.
Eduard
Тогда цыфры армии были вообще другие,как ни странно!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии