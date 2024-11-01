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Царьград

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Украли "боевые", пропитанные кровью. В Ростове-на-Дону цыгане-таксисты лишили обманом бойца СВО после ранения крупной суммы денег

Украли "боевые", пропитанные кровью. В Ростове-на-Дону цыгане-таксисты лишили обманом бойца СВО после ранения крупной суммы денег

Водители цыганской внешности предложили раненному бойцу спецоперации после госпиталя подвезти до железнодорожного вокзала, но по дороге цинично обворовали защитника Отечества.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
И снова цыганье, эти паразиты никогда и нигде не приносили добра, там где эта мразь там всегда беда!
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