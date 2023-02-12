Научный сотрудник потерял миллион рублей, пытаясь пообщаться с секс-работницей в интернете

Научный сотрудник исследовательского института Министерства обороны РФ попытался пообщаться с секс-работницами в интернете и связался с мошенниками, которые забрали у него больше миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.
Научный сотрудник исследовательского института Министерства обороны РФ попытался пообщаться с секс-работницами в интернете и связался с мошенниками, которые забрали у него больше миллиона рублей, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.
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