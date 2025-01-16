Тело маленького мальчика нашли в сугробе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели девятилетнего ребенка в Красноярском крае Тело девятилетнего ребенка нашли в сугробе в деревне Росинка в Красноярском крае, следователи подключились к расследованию трагедии.
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