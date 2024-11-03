Татьяна Монтян: Да, так можно было: в США половина избирателей проголосовали до дня голосования

Хотя до 5 ноября, когда в США официально состоится голосование за следующего президента, осталось ещё несколько дней, чуть меньше половины избирателей уже проголосовали.
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