Витория все ближе к «Спартаку», «Барса» может уволить Кумана, Роналду вывез машины из Турина, два золота у пловцов и другие новости утра

Всем доброго и бодрого утра, друзья! Пусть вторник принесет каждому из нас такие же яркие эмоции, какие принёс нам всем вчерашний крутой ролик к юбилею Леонида Слуцкого от казанского «Рубина» 😎 А пока пролистаем главные новости за прошедший понедельник! ☕️ 🌟 1.