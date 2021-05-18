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Витория все ближе к «Спартаку», «Барса» может уволить Кумана, Роналду вывез машины из Турина, два золота у пловцов и другие новости утра

Витория все ближе к «Спартаку», «Барса» может уволить Кумана, Роналду вывез машины из Турина, два золота у пловцов и другие новости утра

Всем доброго и бодрого утра, друзья! Пусть вторник принесет каждому из нас такие же яркие эмоции, какие принёс нам всем вчерашний крутой ролик к юбилею Леонида Слуцкого от казанского «Рубина» 😎 А пока пролистаем главные новости за прошедший понедельник! ☕️ 🌟 1.

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Лена Мисько
⭐️ НБА назвала имена лучших игроков месяца:
Лена Мисько
Трэй Янг и Дэмиан Лиллард – лучшие игроки последней недели Инсайдер The New York Times Марк Стейн сообщил, кто признан лучшими по итогам 21-й недели регулярного сезона. Трэй Янг победил во всех четырех матчах «Атланты», закрепив команду на 5-м месте Востока. Его статистика за данный период: 24,3 очка (47% с игры, 17% из-за дуги), 8,5 передачи и 4,3 подбора. Для 22-летнего защитника это третья подобная награда в карьере. Дэмиан Лиллард победил в трех из четырех матчей «Портленда» на неделе и помог команде закрепиться на шестом месте Запада, избежав плей-ин. 30-летний защитник набирал в среднем по 31,8 очка (58% с игры, 46% из-за дуги), 6,8 передачи и 4,8 подбора. Лиллард провозглашается лучшим на неделе 12-й раз в карьере и уже третий в сезоне-2020/21.
Лена Мисько
Том Тибодо и Терри Стоттс – лучшие тренеры мая Инсайдер The New York Times Марк Стейн традиционно первым сообщил, что наставники «Нью-Йорка» и «Портленда» названы лучшими в пятом месяце сезона-2020/21. Май «Никс» под руководством Тибодо начали завершили тремя победами кряду, которые позволили команде не просто выйти в плей-офф впервые с 2013 года, но и получить преимущество домашней площадки в первом раунде. Общий баланс побед нью-йоркцев за май составил 6–3 (41–31 общий). Тибодо называется Тренером месяца в седьмой раз в карьере и впервые с января-2013. А Терри Стоттс восьмой раз в карьере становится Тренером месяца. Его «Портленд» в мае имеет баланс побед 7–2. Этот период, включавший в себя 5-матчевую победную серию, помог команде занять шестую строчку на Западе с результатом 42–30, а также избежать раунда плей-ин.
Лена Мисько
Расселл Уэстбрук и Стефен Карри – лучшие игроки мая. Ар Джей Хэмптон и Энтони Эдвардс – лучшие новички НБА подвела итоги пятого игрового месяца, объявив лучших в мае. Расселл Уэстбрук в прошедшем месяце побил вечный рекорд Оскара Робертсона по трипл-даблам и девятый раз в карьере объявлен лучшим игроком конференции, а его «Уизардс» закончили с балансом побед 5–4 и закрепились на восьмом месте Востока, что даст право на ошибку в раунде плей-ин. Статистика Уэстбрука: 26,3 очка (46% с игры, 34% из-за дуги), 16,1 передачи, 13,8 подбора и 1,7 перехвата за 41 минуту. Стеф Карри продолжил одно из лучших индивидуальных выступлений сезона, которое уже оценили подобной наградой в апреле. В мае он помог «Голден Стэйт» остаться в зоне плей-офф на 8-м месте Запада, победив в 7 из 8 матчей. Карри набирал в среднем по 36,8 очка (45% с игры, 39% из-за дуги), 5,6 передачи и 5,1 подбора за 35 минут. Он тоже девятый раз в карьере лучший за месяц, а также второй раз лучший скорер сезона. После перехода в «Орландо» более важную роль получил Ар Джей Хэмптон, который в мае даже стал лучшим Новичком на Востоке. В концовке сезона 24-й пик драфта набирал в среднем по 16,0 очков (46% с игры, 44% из-за дуги), 7,1 подбора и 5,6 передачи, выходя со скамейки запасных. Энтони Эдвардс в мае подтвердил звание игрока старта в «Миннесоте», а также третий месяц кряду заслужил награду лучшего на Западе. В 8 встречах первый пик драфта набирал по 27,0 очков (53% с игры, 41% из-за дуги), 5,5 подбора и 4,8 передачи за 37 минут.
кузнецов владимир
уже не первый раз звучит эта сплетня. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека обсудил с несколькими клубами возможное трудоустройство. ForzaRoma со ссылкой на II Messaggero сообщает, что португальский специалист провёл переговоры с клубами, в число которых вошёл «Зенит». Также утверждается, что на контакт с тренером выходили «Тоттенхэм» и «Бенфика».
Лена Мисько
Шикуют слуги народа... кроме нецензурной брани ничего сказать не могу *** Миллион рублей за пять дней: губернатор Усс определился с отелем в Санкт-Петербурге, где будет проживать во время экономического форума Остановиться Александр Усс собирается в пятизвездочном отеле Corinthia в центре города. Как пишет Kras Mash, в забронированном на имя губернатора номере есть огромная кровать, мраморная ванная, просторный диван перед широкодюймовой «плазмой», дорогие столы под заказ и вид на Невский.
кузнецов владимир
губернаторы - не слуги народа. это депутатов народ "выбирает", а губернаторов не народ
Лена Мисько
"королевской рати" так шиковать позволено?
кузнецов владимир
видимо шеф позволяет такие шалости, иначе губернатор вел бы себя скромнее.
Максим Комаров
По человечески я против. Но понять могу: Губеру снимают номер и для представительских целей, в том числе. Скорее всего, бюджет как-то нормирует эти расходы. Примерно 150 в сутки - это не так и много.
Максим Комаров
Тем более, там НДС есть.
Максим Комаров
В Астории жил Альберт Гор (по-моему). Ему снимали целый этаж. То есть, бюджет США нормально принимает эти расходы. А они то точно нормируют.
Лена Мисько
особенно когда у стариков ветеранов пенсия 12... это ведь только проживание, а скока он еще прожрет для представительских целей?, да и что за представительские цели для которых нужна огромная кровать и мраморная ванная?
Лена Мисько
ну конечно 780К это существенно меньше
Лена Мисько
ты сравнил вице-президента страны с губернатором края... в общем, на то как шикуют и куда тратят бюджетные деньги американцы мне плевать, а вот уровень жизни в нашей стране низкий, и мне не понятно, как так можно, хочет жить в 5звездах, пусть платит свои
Максим Комаров
Для представительских целей ему нужен кабинет... конференц-зал - я не знаю, как это правильно называть. Возможно, столовая. Возможно, что статус предусматривает предоставление Губернатору подобных вещей. А чиновник рангом ниже должен использовать сервис отеля для представительских целей. Не оспаривая несправедливость социальной политики власти РФ, я считаю, что данные расходы оправданы. И вопросы нужно задавать законодателю. Куда Губернатору приглашать на переговоры Федуна (например)? Явно не в эконом-класс гостиницы «Белые Ночи» за 1800 рублей/сутки.
Максим Комаров
НДС вернётся в бюджет.
Максим Комаров
Пусть платит. Как только свои заплатит, так сразу можно арестовывать.
Максим Комаров
Губернатору края много чего положено. И секретариат, и охрана ФСО, и самолёт, и автопарк, и служебная жилплощадь, в том числе, загородная. Это хорошая должность.
Лена Мисько
форум будет проходить в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», там есть помещения где ему провести переговоры и для этого тащить никого в гостиничный номер не надо
Лена Мисько
спасибо, а то ведь я не знаю про НДС
Максим Комаров
Прожрет, конечно, много. И не один, а с гостями. И это ему тоже полагается по статусу. Ещё ложа в Мариинском, прогулочная яхта, да Луна с неба.
Лена Мисько
а я бы за такие командировочные арестовывала или уж с должности точно снимала
Максим Комаров
Вероятно, статус предусматривает для Губернатора возможность конфидециальных переговоров по месту временного проживания. Причём, круглосуточно. Вот если ему путан притащат в этот самый номер, тогда, конечно, скандал! А и притащат. Но ФСО это всё прикроет.
Максим Комаров
Не за что. Думаю, что выше нормированных расходов не будет потрачено ни копейки. Они за этим сейчас скрупулезно следят.
Лена Мисько
а их... губернаторов около 90 штук шикарно... надеюсь губернатор Санкт-Петербурга будет жить дома в это время)))
Лена Мисько
нормированных кем??? кто они за этим скрупулезно следят? что за организация "Управление делами Губернатора и Правительства (любого) края" ?
Максим Комаров
В смысле, кем? Бюджетом. Если это федеральный чиновник, то этого уровня. Ты, вообще, понимаешь уровень Губернатора? Это руководитель региона. По сути - государства.
Максим Комаров
А Управление делами это структура, которая и занимается обеспечением жизни и деятельности Губернатора (Президента). От и до.
Максим Комаров
Самое смешное, что и Беглов наверняка имеет право снять себе такой же номер на время мероприятия. Это такой законодательный казус. Хотя, конечно, у него для представительских целей есть резиденция.
Лена Мисько
по НК норма представительских расходов 4% от ФОТ если в затратную часть бюджета края закладывают такие представительские расходы на командировки губернаторов... наша страна никогда не будет процветать
Максим Комаров
Думаю, что там другая расходная статья, и считаются расходы не от ФОТ. Мы живём в 2021 году, а не в 1918. Должны соответствовать. А страна наша процветать никогда не будет, это не наше. У нас процветает только Власть. Ну и олигархи ещё.
Лена Мисько
такой долгий диалог, а вывод такой же: народ беднеет, а чиновники "шикуют"... только я считаю это ненормальным, а ты в порядке вещей..
Максим Комаров
Я не считаю это нормальным, сразу сказал. Но я понимаю, почему так, а не иначе. Тут был недавно скандал с Управлением делами... не помню кого. Там закупили презервативы на 0,5 миллиона примерно. Это гора! Вот это - да.
Максим Комаров
https://www.fontanka.ru/2021/03/19/69821549/
Максим Комаров
Даже хуже! Управделами Президента.
кузнецов владимир
Перед началом чемпионата мира по хоккею в Латвии у сборной Италии было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом. Игроков разделили на две группы: те, кто точно не отправятся на чемпионат мира, и те, кто в случае отрицательного теста ещё смогут прилететь в Ригу. На данный момент во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер. В Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме, сообщает LSM. Команда Италии не намерена сниматься с турнира, в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты. В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.
Лена Мисько
Италия - Германия... для футбола топовая вывеска, а для хоккея? ) интересно сколько им Германия шайб наколотит
Лена Мисько
совершенно случайно наткнулась сегодня на эту запись... как я ее раньше не видела - не понимаю... https://youtu.be/p3hsjtDyjY0 Интервью о войне Иннокентия Смоктуновского. 1993 год. О том, как в 1943 году в 18 лет он оказался на фронте, как попал в плен и бежал, как его, вконец измученного, выходили в одной украинской семье. И почему в самых отчаянных ситуациях его не оставляло чувство, что он храним и самого страшного с ним не случится. Это одно из последних интервью Иннокентия Михайловича — запись была сделана в октябре 1993 году. Публикуется отрывок из двухчасового фильма «Воспоминания в саду».
Лена Мисько
Не всегда и не со всем согласна с Назаровым, но про 9 мая, да, скорее соглашусь.... ряженая шелупонь с побрякушками, громкие слова и патриотизм, патриотизм, патриотизм... ... А можно выпить стопку водки и послушать это. И всё....
Лена Мисько
Руководство РЖД попросило мэрию Москвы передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». В свою очередь РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово. В распоряжении «Базы» оказался проект письма гендиректора РЖД Олега Белозерова на имя Сергея Собянина. По данным источников именно этот вариант письма и был направлен в мэрию Москвы. По мнению руководства железнодорожников, ремонтировать стадион в Черкизово уже нет особого смысла и проще его снести. В том месте организуют новый многофункциональный район «с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, а также общественными пространствами и парком». При этом, судя по всему, «Локо» хочет использовать «Лужник» не только в качестве домашнего стадиона, то также организовать там офис клуба, перенести тренировочную базу и академию команды.
Лена Мисько
теперь будем в новую Лужу на Спартак ходить...
Лена Мисько
Нежурналист Иванов, [18.05.21 19:05] Если отбросить в сторону все эмоции и эпитеты, то по конструктиву главные вопросы звучат так: 1) что подразумевается под фразой «возможность передачи в аренду Арены и ряда объектов инфраструктуры «Лужников» в долгосрочную аренду»? 2) какие именно объекты инфраструктуры указаны в Приложении к письму? Вся суть письма находится в приложении, где представлен перечень предлагаемых для аренды объектов. Олимпийский комплекс «Лужники» с его спортивными объектами и парковой территорией - это самый богатый комплекс Москвы. С многомиллионным ежедневным оборотом. Вот пример. Если город отдаст «Локо» в аренду на десятки лет весь комплекс «Лужники» в обмен на комплексы в Перово, в Баковке и в Свиблово, то с экономической точки зрения «Локомотив» провернёт сделку тысячелетия. Понятно, что такого не будет. Но это к вопросу о значимости приложения к письму. Если же «Локо» уезжает из своего исторического дома, отдаёт в придачу три свои комплекса, а вместо этого арендует на территории «Лужников» офис, базу для академии и получает тренировочное поле и поле основной арены лишь в дни проведения матчей, то это скандал.
Лена Мисько
Ларссон, Олссон и Классон включены в заявку сборной Швеции на Евро-2020 Сборная Швеции объявила заявку на чемпионат Европы, в нее вошли несколько игроков из РПЛ. В частности, в сборную Швеции для выступления на чемпионате Европы вызван форвард "Спартака" Джордан Ларссон. Кроме того, в состав национальной команды включены три игрока "Краснодара" - нападающий Маркус Берг, а также полузащитники Виктор Классон и Кристоффер Олссон. Отметим, что Берг вскоре перейдет в "Гетеборг", он станет игроком этой команды 1 июля. Швеция выступит на Евро-2020 в группе E. В ее соперниках - команды Испании, Польши и Словакии. https://www.rusfootball.info/euro_2020/1146643779-larsson-olsson-i-klasson-vklyucheny-v-zayavku-sbornoy-shvecii-na-evro-2020.html
Лена Мисько
Ларссон прокомментировал вызов в состав сборной Швеции на Евро-2020. «Сбылась детская мечта. Для меня будет честью представлять Швецию на чемпионате Европы», — написал Ларссон в Instagram.
Лена Мисько
Теперь после Евро можно будет продать Ларссона и купить Мхитаряна... и перейти на 4231
Лена Мисько
Ларссон: "Это лучший сезон в моей карьере, всегда стремился играть в одном из топ-5 европейских чемпионатов" Джордан Ларссон дал интервью Sydsvenskan. "Это мой лучший сезон в карьере. Я обрел стабильность, стал играть без провалов. Много работал, чтобы добиться этого. Конечно, на данный момент я счастлив, но хочу продолжать прогрессировать. Это позволяет мне чувствовать себя более голодным. Мне льстит интерес со стороны других клубов, но главное - найти баланс во всем. Не думаю о том, что пишут в прессе. Мне нужно жить настоящим и сконцентрироваться на футболе. Когда переходил в "Спартак", план был ясен изначально. Вне зависимости от того, хорошо ли я сыграю, через два года должен буду уйти. Когда клуб покупал меня, цель заключалась в том, чтобы получить в будущем от трансфера финансовую прибыль. И я всегда стремился сыграть в одном из пяти лучших чемпионатов", - сказал Ларссон.
Лена Мисько
Я буду скучать... ((( И вообще мне не нравится такой вариант, чтоб по 1-2 сезона играли
Алевтина Трофимова
Лучше продать за 15-20, чем потом за 10. Промеса в своё время могли дороже продавать
Лена Мисько
Умка женился - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
Лена Мисько
🏊🏼‍♂️У Климента Колесникова золото 🥇 в заплыве на 50м на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште 🇭🇺 И снова с мировым рекордом - невероятные 23,80🔥🔥🔥 Клемент улучшил свой вчерашний рекорд🔝
Лена Мисько
Бензема поедет на Евро. Восклицательный знак! Франция время от времени откалывает такие номера – то Кантона за сборную не играет, то Жинола, то Бензема. Карим поступил скверно. Но не настолько, чтобы ему не было прощения никогда. Он не стал чемпионом мира и поэтому уже достаточно наказан. Теперь он должен сыграть. Потому что Бензема – лучший форвард Франции. Не Мбаппе! А Бензема!
Лена Мисько
Пушечный состав сборной Франции на ЕВРО
Лена Мисько
очень веселые итоги))) *** [ Инсайды от Карпа] ИТОГИ СЕЗОНА: «СПАРТАК» СДЕЛАЛ «ЗЕНИТ» В СОЦСЕТЯХ ВЕЗДЕ, КРОМЕ ЮТУБА — ТАМ СИЛЬНЕЕ ЦСКА Происходит тотальное красно-белое доминирование в медиа над всеми конкурентами из РПЛ. Цифровой Карп и аналитическая ЕвроСтавка докладывают: по данным Blinkfire (https://www.blinkfire.com/landing), которые мы тут неслучайно перехватили — «Спартак» с большим отрывом опередил все остальные клубы Премьер-Лиги в соревновании за первенство в социальный сетях по итогам сезона 2020/2021. Разница колоссальная: клуб Федуна более чем вдвое перебил overall-результат команды Миллера: 39,7 млн взаимодействий против 17,5 — соответственно. На третьем месте ЦСКА с 15,6 млн. Даже если сложить показатели второго и третьего мест, то получится меньше, чем есть у одного «Спартака». Почти во всех категориях розыгрыша доминируют красно-белые: особенно в твиттере, инстаграме и отдельно скажем за тикток. Там отрыв от «Зенита» — 10-кратный! (14,4 vs 1,3 млн) И это при меньшем, чем у питерских количестве постов в целом: 11,419 против 13,964. Единственное исключение это ютуб — там у ЦСКА небольшой перевес: 391,249 взаимодействий против 359,913 у «Спартака». Несмотря на это, команда Фетисова может заказывать шампанское, они заслужили ящичек Crystal’а за минувший сезон. А на будущий — стоит задача обогнать коней на ютуб скачках. Как думаете — позволят ЦСКА и «Зенит» уйти «Спартаку» в окончательный отрыв по соцсеточкам или конкуренты сумеют навязать борьбу мясу за лидерство на медийной Руси? Бонус: угадайте топ-2 самых залайканых постов в спартаковской инсте? 1-е место у фото Промеса (https://www.instagram.com/p/CLrdDnehgJd/) по прилету в Москву (58к❤️), а 2-е у видео, где Ещенко тянет время (https://www.instagram.com/p/CNQg3SUqsbp/) с «Ростовом» (42,6к❤️). Это я к тому, что «Спартак» делает кассу даже на тех, кто выходит всего на пару минуточек. Но запоминается такое — навсегда! Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/spartak-oboshel-zenit-vo-vseh-sotssetyah-krome-youtube-tam-silnee-tsska) @karpinside
Лена Мисько
Футбольные темы, [18.05.21 22:28] Продолжаю продвигать тему, почему отмена стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ - это плохо для русского футбола. С Михаилом Поленовым и Денисом Качановым говорил в "Звуках футбола", в том числе, и об этой проблеме: РПЛ постепенно движется к закрытому формату. Кажется, меня услышали. Пока только Миша с Денисом. Исполком РФС впереди. Заявит ли о проблеме Леонид Федун - благодаря которому стыки и появились в нашем футболе. Яндекс.Музыка (https://t.co/I1Dio61RDc) Звуки футбола с Михаилом Поленовым
Лена Мисько
🦠 В Петербурге, где пройдут семь матчей чемпионата Европы, заявляют об ухудшении ситуации с COVID-19 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» не исключил, что в городе будут усилены ограничительные меры, связанные с пандемией в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом и количества госпитализаций. Власти Санкт-Петербурга также заявили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за увеличения интенсивности распространения инфекции. ❗️Напомню, что в Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей чемпионата Европы. Город гарантировал УЕФА, что пустит на стадион как минимум 50 процентов болельщиков от вместимости стадиона. Кроме того, шли разговоры об увеличении квоты до 75 процентов, но надеюсь, что ума хватит этого не делать. P.S. Зато на чемпионский матч «Зенита» 40 000 болельщиков пустили.
Лена Мисько
Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы Главный тренер ЦСКА Ивица Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на время чемпионата Европы. Об этом сообщил РИА Новости футбольный агент Деян Йоксимович. Руководство московского клуба пошло навстречу Оличу и отпустило его в сборную.
Лена Мисько
❗️«Ротор» обратился в КДК РФС с просьбой оценить правомерность переноса матча «Уфа» — «Арсенал» «Ротор» обратился в КДК РФС по ситуации с переносом матча 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал», пишет Sport24. Волгоградский клуб попросил дать оценку правомерности переноса встречи матча с учетом положений п. 6.7 Регламента РПЛ, а также действиям официальных лиц матча, которые осуществляли замеры температуры и принимали решение о переносе. В данном случае в Волгограде все правильно делают. Нельзя позволять РПЛ в очередной раз творить беспредел. Хотелось бы, чтобы кто-то понес ответственность за нарушение спортивного принципа.
Лена Мисько
❗️⚡️ Российский Газпром вместо азербайджанского Socar стал официальным спонсором футбольного Евро-2020. Эмблема Socar уже удалена из списка спонсоров и партнёров Евро.
Лена Мисько
Не зря семь матчей турнира пройдут на «Газпром Арене».
Лена Мисько
🔵 «Челси» взял реванш у «Лестера» за поражение в Кубке Англии и обогнал «лис» в таблице АПЛ! «Ливерпуль» мимо Лиги чемпионов? 😕
Лена Мисько
«МЮ» точно второй! А «Челси», «Лестер» и «Ливерпуль» будут биться за два оставшихся лигочемпионских места до самого конца 🏆

Картина дня

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