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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Эдмонтона» о популярности Макдэвида в США: «Болельщики вздрагивают, когда он касается шайбы. Коннору комфортно быть лицом НХЛ – он вжился в роль»

«Любой болельщик в США, который внимательно следит за хоккеем, уже знает, кто такой Коннор Макдэвид. У меня была возможность находиться на арене Madison Square Garden, или в Тампе, или в других местах, и наблюдать за болельщиками.

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