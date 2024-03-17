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Язык любви, болезни и другие вещи, которые стоит знать о своем партнере

Язык любви, болезни и другие вещи, которые стоит знать о своем партнере

Какие моменты важно прояснить до вступления в брак freepik / ru.freepik.com Старт впустую: как на собеседовании распознать компанию, на которую не стоит рассчитывать (выходные) Вступая в серьезные отношения с новым партнером, мы часто даже не задумываемся о том, чтобы прояснить важные моменты еще на начальном этапе общения с человеком.

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