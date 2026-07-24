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Царьград

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Уборка озимой пшеницы стартовала в 16 округах Нижегородской области

Уборка озимой пшеницы стартовала в 16 округах Нижегородской области

В 16 муниципальных округах Нижегородской области стартовала уборка озимой пшеницы. По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, аграриями уже намолочено 5,5 тысячи тонн зерновых.

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