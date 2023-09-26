Похоже на то, что Россия становится «лишней» в регионе, судьба которого уже решена Дмитрий Родионов На фото: эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха российским миротворческим контингентом (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу Вадим Трухачёв В середине уходящей недели прошла встреча представителей армян Нагорного Карабаха с представителями официальных властей Азербайджана.
Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?
Комментарии
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Резидент 007
Эх армяне. Пашиняна надо было давно выгнать, а вы его ещё раз выбрали. Он говорит что Армении надо вступить в ЕС и НАТО. Да вас там очень ждут. Никому там Армения не нужна. Зачем им лишние проблемы. А вот Алиев время зря не терял. Подготовил армию, приобрел новое оружие и показал как надо воевать в Карабахе.
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10 час.
nestor 19
В том то и дело, что у нас своих предателей хватает
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7 час.
И тут не скажу Не скажу
Пусть лично Никол Пашинян их содержит.. У него долларов хватит
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4 час.
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