Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?

Резидент 007

Эх армяне. Пашиняна надо было давно выгнать, а вы его ещё раз выбрали. Он говорит что Армении надо вступить в ЕС и НАТО. Да вас там очень ждут. Никому там Армения не нужна. Зачем им лишние проблемы. А вот Алиев время зря не терял. Подготовил армию, приобрел новое оружие и показал как надо воевать в Карабахе.