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Вгудок

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Из-за непогоды и аварийного отключения тяговых подстанций в Ростовской области в пути следования задерживаются 89 поездов.

"В связи с аварийным отключением тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, которое произошло 25 июля из-за непогоды в Ростовской области, в настоящее время в пути задерживается 89 пассажирских поездов", - говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

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