Тимошенко захотела обжаловать легализацию марихуаны на Украине

"Известия"/Тарас Петренко Экс-премьер Украины, нынешний лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила о намерении обжаловать в Конституционном суде принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).
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