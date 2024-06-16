Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как Запад хочет России копейку за рубль продать

Как Запад хочет России копейку за рубль продать

Уважаемые Кацманы поинтересовались, каким количеством боеголовок Россия будет выплачивать 486 миллиарда долларов "нанесенного Украине ущерба".

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Владимир Соловьев
ЕВРОПА, Не летай! Быстро едешь – тихо понесут; Не летай! Ишь, ты, Бэтмен, разлетался тут; Не летай! Что спешишь, как на пожар? Засечёт тебя радар, и нафиг нам такой Икар? Не летай! Улетишь, не соберут врачи; Не летай! А, лучше правила сиди – учи, Не летай! И глушителем понтовым не рычи!
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