Как Запад хочет России копейку за рубль продать

Владимир Соловьев

ЕВРОПА, Не летай! Быстро едешь – тихо понесут; Не летай! Ишь, ты, Бэтмен, разлетался тут; Не летай! Что спешишь, как на пожар? Засечёт тебя радар, и нафиг нам такой Икар? Не летай! Улетишь, не соберут врачи; Не летай! А, лучше правила сиди – учи, Не летай! И глушителем понтовым не рычи!