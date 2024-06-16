Уважаемые Кацманы поинтересовались, каким количеством боеголовок Россия будет выплачивать 486 миллиарда долларов "нанесенного Украине ущерба".
Как Запад хочет России копейку за рубль продать
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Владимир Соловьев
ЕВРОПА, Не летай! Быстро едешь – тихо понесут; Не летай! Ишь, ты, Бэтмен, разлетался тут; Не летай! Что спешишь, как на пожар? Засечёт тебя радар, и нафиг нам такой Икар? Не летай! Улетишь, не соберут врачи; Не летай! А, лучше правила сиди – учи, Не летай! И глушителем понтовым не рычи!
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