Сегодня ночью Герани наносили удары по арсеналу ВСУ в Калиновке (Винницкая обл), повторные удары отмечались по аэродрому Кульбакино.
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Сегодня ночью Герани наносили удары по арсеналу ВСУ в Калиновке (Винницкая обл), повторные удары отмечались по аэродрому Кульбакино.
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