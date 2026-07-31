Удар по автобусу в Горловке и данные перехваченного дрона вскрыли системную тактику ВСУ Юлия ЧелкановаОчередная атака украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке привела к ранению пяти мирных жителей.
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