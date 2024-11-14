В ближайшие 25 лет число смертей от рака удвоится

Фото: Pinterest Важные новости России за неделю сообщают о том, что международная команда исследователей провела обширный анализ данных о 36 типах рака в 185 странах, используя информацию из проекта Всемирной организации здравоохранения под названием «Глобальная онкологическая обсерватория» (Global Cancer Observatory).
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